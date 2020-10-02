Sağlık Bakanı: Salgınla mücadeleyi birçok ülkeden daha etkili yürüttüğümüze inanıyorum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlıkta ülkemizin çağ atladığı bir dönem yaşıyoruz" dedi.

Konya Şehir Hastanesi'nin açılışında konuşan Bakan Koca, "1250 yataklı hastanemiz yüksek teknolojiyle donatılmış olarak hizmet verecektir." diye konuştu.

Koca, "Yüksek artışlar seyreden illerde salgını kontrol altına aldık. Ülke genelinde yoğun bir uğraş veriyoruz. Filyasyon ekiplerimiz sahada. Çağrı sistemlerini devreye soktuk. Doktor ekipleri evlere giderek hasta takibi yapıyor. Salgınla mücadeleyi birçok ülkeden daha etkili yürüttüğümüze inanıyorum." ifadesini kullandı.

Koca açıklamasında şunları kaydetti:

"Konya’da son 3 haftada hasta sayısı yüzde 52 azaldı. Türkiye’de yatak doluluk oranı yüzde 44, yoğun bakım oranı yüzde 65"

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