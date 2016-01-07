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Sağlık Bakanı Müezzinoğlu: FETÖ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı zehirlemeye çalıştı

“FETÖ, Türkiye'yi içeriden çökertmek için strateji geliştirdi”

07 Ocak 2016 13:20

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Gülen cemaatini işaret ederek, "FETÖ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın makamı ve özel hayatını yakından takip ederek zehirleme girişiminde bulundu" iddiasında bulundu.

Bugün gazetesinden Müjgan Özyurt'un haberine göre Müezzinoğlu, “FETÖ, Türkiye'yi içeriden çökertmek için strateji geliştirdi. İyi işler yapmak isteyenlere karşı bu girişimler her dönem yapıldı. Bunu Cumhurbaşkanı'mız fark edince 'Haşhaşi' benzetmesi yapmıştı. Devleti içeriden çökertmek için stratejiler geliştirdiler. Sinsice başardılar. Koyun postuna bürünmüş kurt gibiler" ifadesini kullandı.

 Müezzinoğlu, Fethullah Gülen'in ABD'den Türkiye'ye dönmemesine ilişkin olarak, "Bu, Türkiye'ye yapmış olduğu ihanete kılıf uydurmaktan başka bir şey değil. Gelsin biz ona bütün tedavileri uygularız. Ama ülkeye ihanet ettiyse bunun bedelini de ödemeye hazır olmalı. Burası senin vatanınsa gel vatanında öl. Vatan hasretiyle ilgili birçok vaaz veriyor. Vatan hasretiyse buyursun gelsin" diye konuştu.

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