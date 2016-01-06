Sağlık Bakanı Müezzinoğlu: Tıp fakültesi kontenjanlarını donduruyoruz

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, tıp fakülteleri kontenjanında 12 binlere çıkıldığını, bunun ileriki yıllarda hekim fazlasına neden olacağını belirterek, kontenjanların dondurulduğunu açıkladı.

Yavaş yavaş kontenjanların aşağı çekileceğini duyuran Müezzinoğlu, "Tıp fakültelerindeki kontenjanlarda 12 binlere çıktık. Bu 12 bin olarak devam ederse 2023'ten sonra hızla hekim fazlasına döner gibi bir fotoğraf oluşacak" dedi.

Sağlık Bakanı Müezzinoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"1 Ocak'ta YÖK Başkanımızla görüştük. Tıp fakültelerinin kontenjanlarını donduruyoruz. Yavaş yavaş da aşağı çekmeye başlayacağız ki çok öğrenci alarak yarın çok mezun vermek ve sonra da 'çok mezunu ne yapacağız' demek gibi bir fotoğrafla karşılaşmayalım."

Hekim ve hemşire açığı

Müezzinoğlu, hekim ve hemşire açığının Türkiye'nin önümüzdeki iki üç yıl içindeki en temel sorunlarından biri olduğunu belirtti. Müezzinoğlu, "OECD ülkelerinin ortalamasına göre 10 bin nüfusa 37 hekim düşüyor. Yunanistan'da 10 bin nüfusa 72 hekim düşüyor. Türkiye'de ise 10 bin nüfusa 17 hekim düşüyor. OECD ülkelerinin ortalamasını aldığımızda, o ortalama 37, bizde 17. Yani yarısından daha az hekim sayımız var" diye konuştu.

Müezzinoğlu, hemşire ve sağlık çalışanı sayısının ise OECD ortalamasının üçte biri düzeyinde olduğunu söyledi. Son yıllarda yapılan düzenlemeler sonrasında hemşire açığının hızla kapanmaya başladığını ifade eden Müezzinoğlu, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl 20 bin, bu yıl yanılmıyorsam 30 bin ve gelecek yıl 40-50 binli rakamlarda hemşire olacak. Onların da istihdamıyla hemşire ve sağlık çalışanı açığımız büyük oranda kapanmış olacak.

"20 bin hekim açığımız var"

Hekim açığında ise ilk defa bu yıl ilave 2 bin 500 fazla geldi, gelecek yıl 4 bin gelecek ve sonraki birkaç yıl 4 bin daha. Sonra da 5 bin ve 6 bin geliyor. Önümüzdeki 4-5 yılda yaklaşık 20 bin hekim normal rutin dışı ilave gelecek. Şu anda söylediğim rakam bu. Bizim sağlıklı sağlık hizmeti sunabilmemiz için 20 bin uzman hekim açığımız, 10 bin de pratisyen hekim açığımız var. Bu 2 bin 500'ler ve 4 binler, önümüzdeki 5 yılda bugünkü açığımızı kapatmaya yardım edecek. Ama ne yaparsak yapalım önümüzdeki 7-8 yılda hekim açığını öyle ya da böyle konuşacağız."

"Tıp fakültelerinin kontenjanını donduruyoruz"

Hekim açığını kapatmak için son yıllarda tıp fakültelerinin sayısı ve öğrenci kontenjanların artırıldığına işaret eden Müzzinoğlu, bu kontenjanlarla uzun süre öğrenci alınması halinde ilerleyen yıllarda bu defa hekim fazlalığının gündeme gelebileceğine dikkati çekti. Müezzinoğlu, "Tıp fakültelerindeki kontenjanlarda 12 binlere çıktık. Bu 12 bin olarak devam ederse 2023'ten sonra da hızla hekim fazlasına döner gibi bir fotoğraf oluşacak. Onu 1 Ocak'ta YÖK Başkanımızla görüştük. Tıp fakültelerinin kontenjanlarını şimdi donduruyoruz. Yavaş yavaş da aşağı çekmeye başlayacağız ki çok öğrenci alarak yarın çok mezun vermek ve sonra da 'çok mezunu ne yapacağız' demek gibi bir fotoğrafla karşılaşmayalım" dedi.

Hemşirelere yönelik de geçen yıl bir düzenleme yapıldığını anımsatan Müezzinoğlu, sağlık meslek liselerinden mezun olanların artık hemşire değil yardımcı hemşire ya da sağlık elemanı olacaklarını anlattı.

Yabancı hekim

Müezzinoğlu, yabancı doktorların Türkiye'de çalışabilmesi için Türkçe bilme şartı aramadıklarını belirterek, "Bize onun mesleği lazım. Düşünün ki çocuk kalp cerrahı. Cerrahın bana cerrahlığı önemli. Anneye soracağı ya da vereceği bilgi on cümledir. MR, tomografi, tetkik ve cerrahın yaptığı uygulamadır bize lazım olan" dedi.

Bu alanda görev yapan çok sayıda tercüman olduğunu dile getiren Müezzinoğlu, öncelikle hekimin bilgisi, tecrübesi ve Türkiye'ye, sağlık hizmetine sağlayacağı katkının önemli olduğunu bildirdi. Müezzinoğlu, "Şu anda yaklaşık 500 civarında yabancı uyruklu hekim Türkiye'de sağlık hizmeti veriyor. Bu, özel sektörde daha fazla. Çünkü önce özel sektörün önünü açmıştık. Son dönemde de 50 civarında yabancı hekim Aile Hekimliğinde hizmete başladı" açıklamasında bulundu.