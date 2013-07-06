Sağlık Bakanı: Mısır'a tahliye gemisi gönderebiliriz

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Mısır'da yaşanan olaylarda ölü ve yaralıların olduğunu hatırlatarak, “Bize sağlık alanında yardım talebi geldiğinde ambulans uçaklarımızı da gönderebiliriz. Tahliye gemisi ihtiyacı varsa gönderebiliriz. Ama şimdiye kadar böyle bir talep gelmedi” dedi.

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu Edirne Ticaret Borsası'nın 30 bin tonluk lisanslı depoculuk açılışına katıldı. Edirne Ticaret Borsası'nın işlem bölümünde sembolik olarak 5 ton buğday alan Bakan Müeezzinoğlu, üreticilere Türkiye’nin en önemli tarımsal bölgesinin Trakya toprakları olduğunu söyleyerek, “Sizler sakın topraklarınızı satmayın. Eğer satarsanız da yabancılara değil, kendi aranızda satış yapın. Bakın bu yıl verimli bir yıl. Tarım sahip çıkın, ülkenin geleceği tarımdadır” dedi.

‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’

DHA’dan Mehmet Yirun’un haberine göre, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, gazetecilerin Mısır’da yaşanan askeri darbe sonrası çıkan olaylarda yaralanan ve ölenlerin olduğunu hatırlatması üzerine, olayların tasvip edilemeyeceğini belirterek şunları söyledi:

“Son olayları doğru bulmak mümkün değil ancak hak ve hukuka müdahale nereden gelirse gelsin, karşı çıkmak gerekir. Bu anlamda özellikle Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün çok ilkesel, net bir ifadesi vardır. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' der. Dolayısıyla demokrasilerde de egemenliğin millete ait olduğu bir sistemde birilerinin meydanlara çıkarak sandığın hak ve hukukuna müdahale etmesini dün de tasvip etmedik bugün de etmiyoruz. Demokrasiden yana olmaya, hukuktan yana olmaya, şayet merkezde ise insan haklarından yana olmaya, sandıktan yana olmaya herkes değer vermeli ve saygı duymalıdır. Hangi gücün sahibi olursa olsun. Hangi irade otorite kimde olursa olsun, demokrasilerde kayıtsız şartsız egemenlik milletindir. Sandıktan gelmiş, neticede yüzde 50'nin üzerindeki bir oy oranıyla gelmiş bir yönetim yaklaşık 7 ay önce anayasa yapmış, topluma sunmuş ve buradan da yüzde 63'ün üzerinde anayasa değişikliğinde toplumun desteğini almış bir yönetim, birilerinin hesapları tutmadı diye alaşağı edilmesini açıkçası demokrasi adına, hukukun üstünlüğü adına doğru bulmadığımı ifade ediyorum.”

Demokrasi öncülüğü yapanların, insan hakları öncülüğü yapanların hukukun üstünlüğü diyenlerin de bu tür darbelere çifte darbe standart duruş gösterdiğini kaydeden Müezzinoğlu, "İçimizde de yer yer bazı siyasilerimizin yani Tahrir Meydanı'na toplananların, uzlaşmayanların akıbeti bu olur söylemiyle açıkçası çok ilkesiz ve sığ bir hukuk anlayışı olarak görüyorum. O nedenle meydanlara çıkanlara, sandığın hukukun teslim edilecekse o hukuku meydanlar üzerinden kurmak gerekir, böyle bir demokrasi yok, böyle bir hukuk anlayışı medeni dünyada olamaz" dedi.

‘Orada bizim insanlarımız da var’

Mısırda hayatını kaybedenlerin olduğunu belirten Müezzinoğlu, “Mısır'da ölüler ve yaralılar var. Biz bu anlamda, bize sağlık alanında bir talep geldiğinde ambulans uçaklarımızı da önerebiliriz. Tahliye gemisi ihtiyacı varsa gönderebiliriz. Biliyorsunuz bizim Libya'da kendi insanlarımız var. Şu anda Mısır'da kendi vatandaşlarımız için bir ihtiyaç yok. O nedenle kendi içindeki bu sağlık sorununu çözdüğü sürece, böyle bir talep olmadığı sürece yardım talebi söz konusu değildir” dedi.

Bakan Müezzinoğlu daha sonra depoların açılış kurdelesini Edirne Valisi Hasan Duruer ve Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk ile birlikte kesti. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapılan Köy Koop Birliği mali genel kuruluna da katıldı.