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Sağlık Bakanı Koca'nın korumaları kaza yaptı: 7 polis yaralı

MALATYA,(DHA) - MALATYA'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konvoyunda görevli koruma araçlarının çarpışması sonucu 7 polis hafif şekilde yaralandı

23 Ağustos 2018 06:48

MALATYA,(DHA) - MALATYA\'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca\'nın konvoyunda görevli koruma araçlarının çarpışması sonucu 7 polis hafif şekilde yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Sanayi Kavşağı alt geçidinde meydana geldi. Elazığ\'da toplantıya katılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, programının ardından havayolu ile Ankara\'ya geçti. Bakan Koca\'yı takip eden koruma ekipleri Malatya\'dan kalkacak uçakları için Ertaç Havaalanı\'na doğru hareket etti. Kente varan koruma araçları sanayi alt geçidinde bir başka koruma otomobiliyle çarpıştı. Kazada 7 polis hafif şekilide yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. 7 polis tedavileri sonrası taburcu edilip Ankara\'ya gönderilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıltı.

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