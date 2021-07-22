Sağlık Bakanı Koca: Yarın muhtemelen daha yüksek bir sayıyla karşılaşacağız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca , "Vaka sayılarının 1 gün, birkaç gün içinde düşmediğini deneyimlerimizle biliyoruz. Yarın muhtemelen daha yüksek bir sayıyla karşılaşacağız" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı son 24 saatte 10 bine dayandı. Sağlık Bakanı Koca, Twitter üzerinden salgının seyriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Yüzde 63'ümüz en az bir doz aşımızı olduk. Aşılanma oranı daha düşük olsaydı, bugün daha yüksek vaka sayılarıyla karşılaşacaktık. ZAYIF NOKTAMIZ, salgınla mücadelenin kuralları konusunda yorulmuş olmamız ve bazılarımızın aşıyı ertelemesidir. Kurallarla, aşıyla kontrolü ele alalım.

"Vaka sayılarının 1 gün, birkaç gün içinde düşmediğini deneyimlerimizle biliyoruz. Yarın muhtemelen daha yüksek bir sayıyla karşılaşacağız. Sonraki günleri uyacağımız kurallar, yaptıracağımız aşılar belirleyecek. Almak istediğimiz sonuca göre hareket edelim. Kararlı davranalım."