T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sağlık Bakanı Koca ve Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli bir araya geldi

Görüşmede, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler ve normalleşme sürecinin koordinasyonu değerlendirildi

24 Nisan 2020 19:57

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile bir araya geldi. Görüşmede, Koronavirüs salgınının tarım ve hayvancılık üzerindeki etkileri ile salgına karşı alınacak tedbirler ele alındı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sağlık Bakanlığında bir araya geldi. Görüşmede, Koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler ve normalleşme sürecinin koordinasyonu değerlendirildi.

Görüşmede ayrıca, salgının tarım ve hayvancılık üzerindeki etkileri, mevsimlik tarım işçilerine yönelik sağlık tedbirleri, önümüzdeki süreçte tarım üretiminin seyri ve gıda arz güvenliği ele alındı. Öte yandan, salgın sonrası bakanlıklar arasında atılacak adımlar için koordinasyon planlandı.

ETİKETLER

Sağlık Bakanıfahrettin kocatarım ve orman bakanıbekir pakdemirlibir araya geldikoronavirüstarım ve hayvancılık
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24