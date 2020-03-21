Sağlık Bakanı Koca uyarısını tekrarladı: Vatandaşlarımızın evlerinde kalmalarını rica ediyorum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Siyami Ersek Hastanesi’nde yapılan koordinasyon toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Koca, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla yaptığı uyarısını tekrarlayarak 'vatandaşların evlerinde kalmalarını' rica etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:

"Siyami Ersek Hastanesi’nde Koordinasyon Toplantımızı gerçekleştirdik. Bizler sahada ülkemiz için önlemler alırken, vatandaşlarımızın da aynı hassasiyetle evlerinde kalarak önlemlerini almalarını önemle rica ediyorum."