Sağlık Bakanı Koca: Ülke genelinde farklılıklar olsa da hastanelerimizin yükü artıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Salgın nedeniyle ülke genelinde farklılıklar olsa da hastanelerimizin yükü artıyor. Yitirmekten korktuğumuz ağır hasta sayılarımız da yükselişe geçmiş durumda” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi açılış törenine katıldı. Koca, örende yaptığı konuşmada, Mesafeyi gözetmeyen kalabalıklar, kalabalık içine atılan her adım, unutulan her maske, ihmal edilen her tedbir, bir değil onlarca can yakmaktadır” dedi. Koca'nın açıklamasından satır başları şu şekilde:

"Kamuda esnek çalışma uygulamasına geçildiği ve evden çalışmanın özendirildiği bu dönemde, gündüz ve gece göreve devam eden, aylardır evine gidemeyen, çocuğunu, eşini kucaklayamayan doktorlar, hemşireler ve her düzeyde sağlık personeli çalışıyor. Sağlık çalışanları bütün mesailerini bulaşıcı hastalık taşıyan hastalarla geçiriyor.