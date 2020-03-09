Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs ülkeye gelecekse yurt dışına giriş-çıkışlar nedeniyle gelecektir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 100'den fazla ülkede görülen yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili, "Şüpheli hasta sayısında artış var ancak tespit edilmiş vaka henüz yok. Virüs gelirse yurt dışına giriş çıkışlar nedeniyle gelecek" dedi. Koca, yurt dışından Türkiye'ye yeni dönen vatandaşlara 14 gün evden çıkmamaları uyarısında bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 4 bine yakın insanın ölümüne neden olan yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin açıklama yaptı.

Türkiye'de henüz tespit edilen vaka olmadığının altını çizen Koca, "Bugüne kadar olan başarımız elimizde olmayan faktörlerle devam edemeyebilir. Kontrol altına alamadığımız faktörler mutlaka olacaktır. Ülkede vaka görülmesi mümkündür ancak yayılmaması bizim elimizde" diye konuştu.

Yurt dışından dönenlerin kendilerini 14 gün evde izole etmeleri gerektiğini söyleyen Koca, "Bu kişiler sağlık kurumundan rapor alabilirler, bunun için pasaport yeterli" dedi.

Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

İlk olarak Çin’de tespit edilen sonra Güney Kore’ye yayılan bir virüs. İran ve İtalya’nın ardından yayıldı. Öncelikle buradan göstereyim; Çin’in Vuhan kentinden başlayıp devamında Tayland, Japonya, Güney Kore ve az vaka olmakla birlikte ABD’de görüldüğünü biliyoruz.

Çin dışına bu dönemde özellikle erken dönemde sınırlarımızı tespit olarak kapatmıştık. Herhangi bir yabancının gelişine izin vermedik. Ve bu dönemde de özellikle İran bölgesini yoğun olarak görüyoruz.

"Avrupa tedbir alma konusunda ağır davrandı"

9 Mart’ta ise görüldüğü ülkeleri şöyle göstermek istiyorum. Özellikle Çin’e karşı etkin tedbir anlamında uçuşlarımızı o dönemde kesmiştik. Devamında İran’da yoğun bir salgın belirginleşince o dönemde de hiç düşünmeden erken dönemde sınırlarımızı kapatmış, havayolunu da kapatmıştık.

Eğer, karantinaya alınmış olsaydı İran’a ve bölgeye yayılmayacaktı. Bütün İran’a yayılmasıyla birlikte bölge için risk oluşturdu. Bütün İtalya’yı kuşattığı gibi süreçte bu dönemde Avrupa maalesef hiçbir tedbir almadı. Ağır davrandı ve ağır davranmaya devam ettiğini görüyoruz.

"Tedbir almamış olsaydık İtalya ve İran gibi olabilirdik"

Şu an 106 ülkede görünür halde geldi, eğer biz 16 gün önce İran ile sınırlarımızı kapatmamış olsaydık Türkiye’ye girecek olan kişi sayısı haftalık ortalama 50 bin kişi idi, ve bizler bu salgının Türkiye’de görüyor olacaktık.

Bu süreçte artık sorun giderek küresel bir sorun haline geldi, 106 ülkede görülmüş olması Türkiye’de görülmemiş olması erken dönemde hiçbir ülkenin ilişkileri kesme noktasında katı davranmamış olmasıdır.

Eğer biz katı davranmamış olsaydık şu anda biz de İran gibi İtalya gibi olabilirdik.

"Tespit edilmiş vakamız yok ancak görülmesi mümkündür"

Şu an tespit edilmiş bir vakamız yok. Ülkemizin sarıldığını ve bundan sonraki süreçte ben iki haftadır söylüyorum Avrupa’daki tedbirsizlik daha büyük sorunlara yol açacak diye. İtalya’yı görüyorsunuz sadece 24 saatte artan vaka sayısı 111 oldu. İspanya’da 326 oldu. İsviçre’de son 24 saatte 42 oldu. İsveç’te son 24 saatte 45 oldu ve giderek bu sayı artmaya devam ediyor.

Sorunun küresel olduğunu, mücadelenin de ulusal olduğunu söylemek istiyorum. Bu süreçte biz bu mücadeleyi ulusal, yerel, kendi vatandaşımızla birlikte aşabiliriz. Kuralların basit olduğunu özellikle söylemek istiyorum. bugün itibariyle toplam vaka sayısının 109 bin 498’e yükseldiğini, dünya genelinde de 3 bin 810 kişinin hayatını kaybettiğini söylemek istiyorum. hastalığa yakalanıp iyileşenlerin de 60 bin olduğunu biliyoruz. Şu ana dek Türkiye’de tespit edilmiş, tanı konmuş Koronavirüs vakası yoktur. 2 binin üzerinde şüpheli vakada numuneler çalışıldı. 4-5 gün önce söylediğim 1300 civarındaydı. Numune sayısında da giderek artış olduğunu söylemek istiyorum. son 5 günde, 700’ün üzerinde ilave olmuş oldu. Hiçbirinde pozitif test sonucunun olmadığını özellikle ifade etmek istiyorum.

Şu an vatandaşların endişeye kapılmasına gerek yok. Bugüne kadar olan başarımız elimizde olmayan faktörlerle devam edemeyebilir. Kontrol altına alamadığımız faktörler mutlaka olacaktır. Ülkede vaka görülmesi mümkündür ancak yayılmaması bizim elimizde. Vatandaş ve devlet olarak sorumluluklarımızı yerine getirirsek ikinci büyük başarıyı elde etmiş oluruz. Sorun küresel mücadelemiz ulusal, kurallar basit.

"Ülkeye virüs gelirse yurt dışına giriş-çıkışlar nedeniyle gelir"

Eğer mevcut durumda virüs ülkemize gelecekse yurt dışından yeni gelişlerle ya da dönüşlerle olacaklardır. Avrupa’da görülmesi, buralarda yaşayan vatandaşlarımıza sağlıkları adına uyarıyı yapmamız gerekmektedir. Hızla yayılmasına rağmen hala gerekli tedbirleri almadılar veya bu tedbirleri iş işten geçtikten sonra aldılar. Oradaki vatandaşlarımıza kişisel tedbirlerini almalarını hatırlatmak ihtiyacı hissediyorum. Bu ülkelerde yaşayan vatandaşlarımız, bu ülkelere seyahat eden vatandaşlarımız da dahildir, kişisel tedbirlerini almalarıdır. Özellikle Avrupa’da olan vatandaşlarımızın giderek ciddi küresel sağlık sorunu haline geldiğini, zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını, çıkacaklarsa maske takmaları gerektiğini ifade etmek istiyorum.

Bir başka ülkeden alabileceğimiz bir yardım yok. Türkiye olarak yardım edebilecek konumda olan ülkelerden biri biziz.

"Sosyal medyadaki söylentiler sadece tiyatro"

Sahada şüpheli görülen vakaları alınan tedbirleri pozitif vaka gibi sosyal medyada yayanları görüyoruz. Bunlar, vatandaşlarımızda gereksiz tedirginlik oluşturmaktadır. Bu durumda tulumun giyilmiş olmasıyla burada kesin evet pozitif bir vaka var gibi algılanmamasını, özellikle sağlık çalışanımıza bulaşmaması için alınan tedbirin ve bu tedbire nasıl yaklaşmakta olduğumuzun bir göstergesi. Mesela Ankara’dan gelen bir vatandaşımızla ilgili, ateşli olduğu için evden alınırken kıyafetler; yani uygulamada kıyafetlerle alınıp görüntüleri alınıyor. Sonucu negatif çıkınca normal tedavisine devam ettirdik. Biz ilk günden beri her türlü gelişmeyi şeffaf bir şekilde paylaştık. Bu paylaşımları yapanlar, yanlış bilgi verenler hakkında özellikle İçişleri Bakanlığımızın tahkikatı başlattığını biliyorsunuz. Sahada hazırlıklarımızın tam olduğunu belirtmiştim.

İstanbul Ümraniye’de ölen vakaların olduğuna dair yaygın bir Whatsapp grubunun olduğunu artık bilmeyen olmadığını… Emin olun sadece tiyatro. O kişinin emniyet tarafından yakalanacağına inanıyorum. Ben tiyatrocu olduğuna da eminim. Bu kadar mizansen olabilir. Bu kadar içerik ancak tiyatrocu tarafından sergilenebilir. Dediklerinin hiçbiri doğru değil, tamamen senaryo. Özellikle vatandaşımıza ifade etmek istiyorum."