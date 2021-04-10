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Sağlık Bakanı Koca, soru önergelerinin yüzde 93’üne cevap vermemiş

TBMM Başkanı Şentop, CHP'li Karabat'ın konuyla ilgili soru önergesini yanıtladı

10 Nisan 2021 18:34

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın soru önergelerinin yüzde 93’üne yanıt vermediğini ve sadece yüzde 7’sine yanıt verdiğini açıkladı.

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