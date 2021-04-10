Sağlık Bakanı Koca, soru önergelerinin yüzde 93’üne cevap vermemiş

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a TBMM’ye kaç soru önergesi sunulduğunu ve bunlardan kaçının yanıtlandığını sordu. TBMM Başkanı Şentop’un verdiği yanıtta, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın soru önergelerinin yüzde 93’üne yanıt vermediği ve sadece yüzde 7’sine yanıt verdiği görüldü.

Öte yandan Bakan Koca, bugüne kadar kendisine yöneltilen toplam 1868 soru önergesinden sadece 16'sına süresi içinde cevap verdi. Koca, 122 soru önergesine süresi geçtikten sonra cevap verirken 1599'unu da hiç cevaplanmadı.