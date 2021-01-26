Sağlık Bakanı Koca: Son hastamız iyileşene kadar çalışmaya devam edeceğiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 42 günlük yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedavisinin ardından taburcu edilen bir hastayı paylaşırken, "Biz sağlık çalışanları olarak son hastamız iyileşene kadar çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Twitter hesabından Dr. İbrahim Emer'in 42 günlük tedavisinin ardından taburcu olan bir hastayı paylaştığı tweeti alıntılayan Bakan Koca, "Bizi mutlu eden sizin sağlığınıza kavuşmanız" ifadesini kullandı.

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık çalışanlarımızın verdikleri emek ve özveri sonucu iyileşen her hastamız en büyük motivasyonumuz. Bizi mutlu eden sizin sağlığınıza kavuşmanız. Biz sağlık çalışanları olarak son hastamız iyileşene kadar çalışmaya devam edeceğiz."