Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs salgınında tekrar bir şiddetlenme yaşıyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Koronavirüs salgınında tekrar bir şiddetlenme yaşıyoruz" açıklamasını yaptı.

İzmir Valiliği'nde konuşan Koca, "İzmir’in sağlık alanındaki ihtiyaçları da artıyor. Koronavirüs salgınıyla birlikte bu ihtiyacın daha da büyüdüğünü gördük ve adımlarımızı buna göre atmak istiyoruz. Az önceki görüşmemizde sayın Valimizle il merkezimiz ve ilçe merkezimizde yapılmış yatırımlara rağmen İzmir’in ihtiyaç duyduğu farklı yatırımlar ve proje çalışması yapılan sağlık tesisleri özellikle şehir hastanesi hakkında detaylı değerlendirmelerimizi de yapmış olduk." dedi.

Koca, "Mart ayından beri büyük bir mücadele verdiğimiz Koronavirüs salgınında tekrar bir şiddetlenme yaşıyoruz. Ülke genelinde hasta sayıları artışa geçti. Ancak bu artışın ülkenin her yanında eşit oranda olmadığını biliyoruz. Bazı illerimizde hasta sayılarında istemediğimiz yükselişler görülürken bazı ilk ve bölgelerimizde sağlam tedbirler ve duyarlılık sayesinde salgını kontrol altında tutabiliyoruz. İzmir bu anlamda bakanlık olarak mercek altına aldığımız merkezlerimizden biri. Yoğun nüfusu ve birçok tatil yöresini içinde barındırması nedeniyle İzmir önemli bir insan akışını taşıyor." diye konuştu.

"İzmir’de bir ay öncesine göre yüzde 42 oranında vaka artışına şahit olduk"

Koca, "Öte yandan yaz sonunda şehir merkezine ve diğer illere dönüş nedeniyle hastalığın daha da yayılma potansiyeli mevcut. Bu nedenle İzmir’in ülke çapında salgın kontrolü adına kritik bir yeri var. Geçtiğimiz haftalarda çeşitli bölgelerde hastanelerimizdeki yoğunluk sizlerin de malumu. En belirgin olarak Orta ve Doğu Anadolu illerimiz de olsa da bütün büyükşehirlerimizde zaman zaman sıkıntılarımız oldu. İzmir’de bir ay öncesine göre yüzde 42 oranında vaka artışına şahit olduk. Yaptığımız hızlı ve etkili müdahalelerle bu artışı kontrol altına alındığını ve son bir haftada yüzde 10’a kadar gerilediğini söylemek istiyorum. Özellikle bir hafta 10 gün sonra daha stabil bir döneme ve daha sonra düşüşe geçeceğini bekliyoruz." bilgisini paylaştı.

Koca, "Bizleri sevindiren diğer bir gösterge ise son dönemde İzmir’de zatürre oranı yüzde 8,2’den yüzde 4,9’a kadar düştü. Yani yüzde 40 oranında zatürre oranı düşüşü sağlandı. Hastane yatışlarında da stabil bir döneme girdiğimizi söylemek istiyorum. Sahada filyasyon çalışmasını yaparak temasları tespit edip izole etmeye çalışmak. İzmir’de şu an 445 filyasyon ekibimiz sahada hızla çalışıyor. Türkiye genelinde temaslıların taraması ortalama 15 saat içinde yapılıyor. İzmir’de ise bu şu an 19 saat. 12 saate çekmeyi hedefliyoruz. Temasları ne kadar erken tespit edebilirsek salgın kontrolünde o kadar başarılı oluruz. Türkiye dünyada filyasyonu en iyi yapan ülkelerden biri. Bu gücümüzü İzmir’de de sahaya sürdük. Önümüzdeki günlerde bunun etkisini daha da görmeyi umuyoruz." ifadesini kullandı.

Koca konuşmasında şunları kaydetti:

"Bir diğer önemli hususu da vurgulamak istiyorum. Hastaların ortalama yaşındaki yükseliş maalesef ağır hastalarımızın ve vefat artışına sebep oluyor.

Unutulan tedbirler hepimize acılar yaşatıyor. İzmir başta olmak üzere bölgedeki tüm hemşehrilerimi uyarıyorum. İl sağlık müdürleriyle alınacak yeni tedbirleri istişare edeceğiz."