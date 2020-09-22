Sağlık Bakanı Koca, saldırı girişimine uğrayan sağlık çalışanlarını ziyaret etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hasta yakınlarının saldırı girişiminde bulunduğu sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki akşam yakınlarını kaybeden hasta yakınlarının sağlık çalışanlarına saldırı girişiminde bulunduğu Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne geldi.

Bakan Koca, burada yaşanan olayla ilgili hastane yetkililerinden bilgi alarak, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Koca, saldırı girişimi sırasında barikat kuran sağlık çalışanlarıyla da bir araya gelerek, sohbet etti.

"Sağlık camiası olarak üzgün ve konunun takibinde kararlıyız"

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Keçiören EAH Acil Servisindeki arkadaşlarımı ziyaret ettim. Emniyet güçlerimizce incelenen kamera kayıtları, arkadaşlarımızın beyanı olayın ciddiyetini ortaya koymuştur. Cumhuriyet Başsavcılığımız süreci başlatmıştır. Sağlık camiası olarak üzgün ve konunun takibinde kararlıyız."

Ne olmuştu?

Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen yaralılardan birinin hayatını kaybettiği haberi üzerine hasta yakınları hastane acilindeki sağlık personeline saldırmıştı.

Hastaneden aktarılan görüntülerde sağlık çalışanlarının kendilerini bir bölüme kapatarak kapıyı tutmaya çalıştığı görülmüştü. O anlarda kapının zorlandığı, dışarıdan bağırışların geldiği görüntülere yansımıştı.