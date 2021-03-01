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Sağlık Bakanı Koca: Sağlıkçılar milletimizin hizmetinde

01 Mart 2021 01:00

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının Koronavirüs'le mücadelede fedakarca çalışmasına ilişkin yaptığı paylaşımında "Sağlıkçılar milletimizin hizmetinde" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından Sakarya'da çalışan 112 Acil Sağlık Personellerininin videosunu paylaştı. Paylaştığı videoda sağlık çalışanlarının fedakarlığına dikkat çeken Bakan Koca, "112 Acil Sağlık Hizmetine hiç ihtiyaç olmamasını temenni ederim. Varlığını bilmek ise büyük bir güvence. Sağlıkçılar milletimizin hizmetinde" notunu kaydetti. 

fahrettin koca
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