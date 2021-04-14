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Sağlık Bakanı Koca: Sağlık çalışanlarına sözde değil eylemde sahip çıkmak hepimizin sorumluluğu

14 Nisan 2021 21:40

Sivas'ta, Numune Hastanesi'ndeki Acil Servis çalışanları ve özel güvenlik personeline saldırı olayı ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da paylaşım yaptı. Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yaşanan arbede sonucu Acil Servis'te dağılan eşyaların fotoğrafı kullanıldı.

Bakan Koca, Twitter'dan şu açıklamayı yaptı: 

"Bu fotoğraf salgında sağlık hizmeti veren bir hastanemizden. Sağlık çalışanlarımıza saldırarak bu manzaraya sebep olan şahıslar göz altına alındı. İçlerinden iki kişi tutuklandı. Sağlık çalışanlarına sözde değil eylemde sahip çıkmak hepimizin sorumluluğu."

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