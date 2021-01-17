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Sağlık Bakanı Koca: Sağlık çalışanlarımıza minnettarız; 2021 sağlık çalışanları yılıdır

17 Ocak 2021 16:43

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak; "Sağlık çalışanlarımızın hakkını ödemek mümkün değil. Onlara büyük bir teşekkür borçluyuz. 2021 sağlık çalışanları yılıdır." dedi.

Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Küresel salgının dünyada ilk göründüğü günden beri gece gündüz demeden çalışan, ailesinden sevdiklerinden ayrı kalan sağlık çalışanlarımıza minnettarız. Sağlık çalışanlarımızın hakkını ödemek mümkün değil. Onlara büyük bir teşekkür borçluyuz. 2021 sağlık çalışanları yılıdır."

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