Sağlık Bakanı Koca: Muğla'da 10, Antalya'da 6 tedavisi süren hastamız var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin güneyindeki yangınlarla ilgili son bilgileri paylaştı. Koca, Muğla'da tedavisi süren hasta sayısının 10, Antalya'da ise 6 olduğunu belirtti.

Koca'nın Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:

"MUĞLA. 450 hastamızı tedavilerini tamamlayarak taburcu ettik. Tedavisi devam eden 10 hastamız var. Bölgedeki felakette 1 can kaybımız olmuştu. 61 Ambulans, 22 UMKE ekibi, 1 mobil komuta aracı, toplam 306 sağlık profesyoneli ile sahadayız.

ANTALYA. 704 hastamızı tedavilerini tamamlayarak taburcu ettik. Tedavisi devam eden 6 hastamız var. Bölgedeki felakette 7 can kaybımız olmuştu. 46 Ambulans, 17 UMKE ekibi, 1 mobil komuta aracı, toplam 242 sağlık profesyoneli ile sahadayız."