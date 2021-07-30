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Sağlık Bakanı Koca: Marmaris ve Bodrum’daki orman yangınlarında bir kişi hayatını kaybetti

30 Temmuz 2021 18:40

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Marmaris ve Bodrum'daki orman yangınlarında bir kişinin hayatını kaybettiğini; Manavgat'ta ise üç can kaybının olduğunu açıkladı.

Koca'nın Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:

"Marmaris ve Bodrum’daki orman yangınlarında bir kişi hayatını kaybetti. Yangınlardan etkilenen, üçü yabancı uyruklu 64 kişiden 60’ı tedavileri tamamlanarak taburcu edildi. Tedavisi devam eden dört kişinin genel durumu iyi. Ekiplerimizle yangın bölgelerinde görevdeyiz.

Manavgat’taki orman yangınında üç can kaybımız var. İkisi kırıklarından dolayı ameliyat edilen 16 kişinin tedavileri sürüyor. 292 hastamızı tedavilerini tamamlayarak taburcu ettik. Kısmi tahliye gereği, Devlet Hastanemizdeki 10 yoğum bakım hastası diğer hastanelere nakledildi."

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