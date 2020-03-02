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Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüse karşı Türkiye'yi korumak için her türlü tedbiri almaya devam ediyoruz

02 Mart 2020 13:02

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs'e (Kovid-19) karşı Türkiye'yi korumak için her türlü tedbiri almaya devam ettiklerini söyledi.

Bakan Koca, Twitter hesabından, Koronavirüs'e (Kovid-19) nedeniyle İran, Irak ve Gürcistan sınırlarında alınan önlemlere ilişkin paylaşımda bulundu. İran ile sınırların 23 Şubat'ta karşılıklı olarak kapatıldığını, Irak ile karayolu geçişlerinin de karşılıklı olarak durdurulduğunu hatırlatan Koca, uygulamanın mevcut koşullara bağlı ve geçici olduğuna işaret etti. 

 

​İran, Irak ve Gürcistan ile olan 8 sınır kapısında sahra hastanelerinin kurularak üst düzey önlemlerin alındığını vurgulayan Koca, "Ambulanslarımız ve ekiplerimiz, UMKE araçlarımız, UMKE ekiplerimiz, lojistik araçlarımız sınır bölgelerinde görev başındalar. Yeni Koronavirüs'e (Kovid-19) hastalığına karşı ülkemizi titizlikle korumak için gerekli her tedbiri almaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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