Sağlık Bakanı Koca'dan Çin'den tahliye edilen vatandaşların durumu hakkında açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'de salgının yayıldığı Vuhan kentinden tahliye edilen vatandaşlara yapılan üçüncü testin sonuçlarının da negatif çıktığını açıkladı. Hastanede takip edilen sağlık ekibi ve uçuş personelinin de karantinadan çıkarıldığını ifade etti

Bakan Koca'nın, Koronavirüs hakkındaki önlemlerin konuşulduğu Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamanın satır başları şu şekilde:

"Pandemi eylem planımız mevcut, her yıl güncelleniyor. 2019 Eylül ayında bu eylem planımızı Bilim Kurulu'muzun önerisiyle güncellemiştik. Yeni tip koronavirüs salgınının duyulmasından itibaren tedbirlerimizi devreye soktuk.

Her yıl olabilecek salgınlara karşı tedbirlerimizi aldık. Koruyucu kıyafetler ve maskeler için yeterli stoğumuz var.

Vatandaşların aldığı tedbirler sayesinde mevsimsel grip vakalarının sayısında düşüş olduğunu gözlemliyoruz.

Hastanelerin yetersiz kalacağı durumlarda 50 yataklı sahra hastanemiz mevcut.

Koronavirüs tespitinde üretilen yerli kit, 90-120 dakikalık sürede sonuç veriyor. Geçen hafta bu kit kullanılmaya başlandı

Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde gözetim altında tuttuğumuz yolculardan 3. kez alınan numunelerin sonuçları da negatif çıktı. Hastanede takip edilen sağlık personeli ve uçuş mürettebatı karantinadan çıkartıldı. 14 günlük gözlem süresini evlerinde tamamlayacaklar"