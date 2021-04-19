Sağlık Bakanı Koca: İstanbul'da yoğun bakım yataklarımızda doluluk oranı yüzde 71,4

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında vaka sayısının en çok arttığı 5 ilin sağlık müdürleriyle toplantı yaptı. Koca, İstanbul'un yoğun bakım doluluk oranının yüzde 71,4 olduğunu söylerken, sağlık çalışanlarının yükünün arttığına da dikkat çekti.

Twitter hesabından açıklama yapan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Vaka artışımızın en yüksek olduğu İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova illerimizin Sağlık Müdürleri ve Valileriyle online toplantı yaparak, bu illerimizdeki salgın sürecini ve alınan tedbirleri değerlendirdik.

"İstanbul'da yoğun bakım yataklarımızda doluluk %71,4. Çanakkale'de %67,1. Tekirdağ'da %73,5. Kırklareli'nde %69. Yalova'da %55,4. Vaka sayılarının artışı, sağlık çalışanlarımızın yükünü de oransal olarak artırıyor."