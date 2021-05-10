Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1-7 Mayıs arasında illere göre haftalık Koronavirüs vaka sayısı haritasını paylaştı. İllere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 359.99, Ankara'da 247.68, İzmir'de 161.92 oldu.

Haftalık verilere göre İstanbul, Kastamonu, Tekirdağ, Zonguldak ve Erzurum 100 bin kişide en çok Covid-19 vakası görülen iller oldu.

Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Covid-19 vakası Şırnak, Adana, Mardin, Şanlıurfa ve Van'da görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımı şöyle oldu:

"İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritasını aşağıda bulabilirsiniz. Kararlılığımız vaka sayılarını düşürmeye devam edecek."