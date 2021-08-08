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Sağlık Bakanı Koca: Hakkari, aşılanma oranında 40. sıradan 13. sıraya yükseldi

08 Ağustos 2021 23:21

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Hakkari aşılanma oranında, sadece bir haftada, 40. sıradan 13. sıraya yükseldi. Salgına karşı toplum bağışıklığı yarışında Hakkâri örnek alınmalı” dedi.

Bakan Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Hakkari aşılanma oranında, sadece bir haftada, 40. sıradan 13. sıraya yükseldi. Yarın yapılacak aşılarla, Covid-19 Risk Haritasında Mavi ile gösterilen Düşük Riskli İller kategorisine geçmesini bekliyoruz. Salgına karşı toplum bağışıklığı yarışında Hakkâri örnek alınmalı!” ifadelerine yer verdi.

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