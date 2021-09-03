Sağlık Bakanı Koca: Güvenilir şartlarda eğitim için dayanışma içinde olmalıyız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Güvenilir şartlarda eğitim için dayanışma içinde olmalıyız. Bütün topluma büyük sorumluluk düşüyor" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, öğrencilerin pazartesi günü okullarına kavuşacaklarını belirterek, "Çocuklarımız ve gençlerimiz pazartesi okullarına kavuşuyor. Güvenilir şartlarda eğitim için dayanışma içinde olmalıyız. Öğretmenlerimizin motivasyonu hepimizden yüksek. Kendi sağlıkları kadar öğrencilerine sevgileri de söz konusu. Bütün topluma büyük sorumluluk düşüyor" dedi.