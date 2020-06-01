Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Dilek hemşire aramızdan ayrıldı, hastalığa izinli olduğu günlerde yakalanmış

34 haftalık hamileyken yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalanan ve bebeği sezaryenle alınmak zorunda kalan Dilek Akçabelen, hayatını kaybetti.

Yoğun bakımda bir süredir yaşam mücadelesi veren Dilek hemşirenin hayatını kaybettiğini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Bakan Koca Twitter hesabından, "Dilek hemşire aramızdan ayrıldı. Hastalığa, izinli olduğu günlerde yakalanmış, 11 Nisanda hastaneye kaldırılmıştı. Uzun bir mücadele verdi. Maalesef, Covid-19'a yenildi. Keşke yeni doğan oğlunu daha çok zamanlar görebilseydi. Allah rahmet etsin. Sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.