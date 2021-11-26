Sağlık Bakanı Koca: Doktoru bıçakla yaralayan saldırgan tutuklandı; sağlıkta şiddeti önleme davamızda kararlıyız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır'da aile sağlığı merkezinde yaşanan şiddet olayında hekimi yaralayan saldırganın tutuklandığını belirterek, sağlıkta şiddeti önleme davalarında kararlı olduklarını bildirdi.

Diyarbakır'da, şizofreni hastası olduğu iddia edilen 39 yaşındaki H.E. adlı kadın, kendisine, kilo vermesi gerektiğini söyleyen Dr. Aziz Tanelçi'ye bıçakla saldırarak kolundan ve omuzundan yaralanmıştı.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Diyarbakır'da bir aile sağlığı merkezinde yaşanan şiddet olayında bir hekim arkadaşımız bıçakla yaralandı. Kamuoyuna da yansıyan görüntüler dehşet uyandırıcı. Psikiyatrik bozukluğu olan saldırgan tutuklanmıştır. Hukuk harekete geçti. Sağlıkta şiddeti önleme davamızda kararlıyız."

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