Sağlık Bakanı Koca'dan 'şiddete karşı bir olmalıyız' çağrısı: Sağlık çalışanı, savaşta bile güvence altındadır

Koca, geçen hafta Çapa Tıp Fakültesi’nde sağlık çalışanına saldıran kişinin tutuklandığını belirtirken, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca , sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin sadece mağdur veya yasanın değil, toplumun ortak sorunu olduğuna dikkati çekerek, şiddete karşı bir olma çağrısında bulundu.

"Çapa Tıp Fakültesi’nde görevli hasta bakıcımız, maskesini doğru takması için uyardığı kişi tarafından darp edilmiş ve göz ameliyatına alınmıştı. Saldırgan, Çağlayan Adliyesi’nde "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şiddete karşı bir olmalıyız.

"Sağlık çalışanına şiddet, sadece mağdurun sorunu ve yasanın konusu değildir. Toplumun ortak sorunudur. Dostça çalışma ortamı, nitelikli hizmet güvencesidir. Yasa ve ahlak iş birliği yapmalıdır. Dahası: Sağlık çalışanı, savaşta bile güvence altındadır. Şiddete karşı bir olmalıyız."