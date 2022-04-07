Sağlık Bakanı Koca'dan Nisa bebek açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Nisa bebeğin beyin fonksiyonları, beyin ölümü açısından araştırıldığında beyin ölümü tespit edilmemiştir. Genel durumu ciddi olup, yakın takip ve tedavisi devam etmektedir." açıklamasını yaptı.

Bakan Koca, Twitter'dan Nisa bebekle ilgili şu bilgileri aktardı:

"Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesinde takip edilen Nisa bebeğin beyin fonksiyonları, beyin ölümü açısından araştırıldığında beyin ölümü tespit edilmemiştir. Genel durumu ciddi olup, yakın takip ve tedavisi devam etmektedir. Nisa Bebeğimize Allah’tan şifa diliyoruz."

Ne olmuştu?

İstanbul Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği Pendik 11 No'lu Acil Yardım İstasyonu'nda Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan 29 yaşındaki Büşra Durmaz, 29 Mart Salı günü Pendik'te boş araziye bırakılmış bir bebek ihbarına gitti.

Durmaz, bulduklarında aç olduğunu fark ettikleri bebeği emzirdi ve 3 aylık bebeğe kendi kızının ikinci adını verdi.