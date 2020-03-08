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Sağlık Bakanı Koca'dan Koronavirüs açıklaması: Komşularımız ve Avrupa önlemlerde yavaş kaldı

08 Mart 2020 23:41

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'de ortaya çıkan ve 80'den fazla ülkeye yayılan yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınında İtalya ve İran'da çok sayıda vaka görülmesine ilişkin, "Komşularımız ve Avrupa önlemlerde yavaş kaldı" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'e (Kovid-19) karşı alınan tedbirlere ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. 

Bakan Koca, yaptığı paylaşımda, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 104 ülkede toplam 109 bin 405 kişide Koronavirüs bulgusuna rastlandığını, bunlardan 3 bin 689'unun hayatını kaybettiğini belirtti.

​Türkiye'nin 'sıkı önlemlerle bugüne dek bu listeye girmemeyi başardığına' dikkati çeken Koca, "Komşularımız ve Avrupa önlemlerde yavaş kaldı. Yurt dışından gelenlerimiz kurallara uymalı" ifadelerini kullandı.

 

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