Sağlık Bakanı Koca'dan Koronavirüs açıklaması: Komşularımız ve Avrupa önlemlerde yavaş kaldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'de ortaya çıkan ve 80'den fazla ülkeye yayılan yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınında İtalya ve İran'da çok sayıda vaka görülmesine ilişkin, "Komşularımız ve Avrupa önlemlerde yavaş kaldı" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'e (Kovid-19) karşı alınan tedbirlere ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.