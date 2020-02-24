Sağlık Bakanı Koca'dan Koronavirüs açıklaması: İran'dan gelmek isteyen Türk vatandaşlarını getireceğiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran'dan gelmek isteyen Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirebileceklerini açıkladı. İran'dan gelen vatandaşlar 14 gün gözlem altında tutulacak.

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'a konuşan Koca, "İran’daki Türk vatandaşlarımız arasında gelmek isteyenleri Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda Türkiye’ye getireceğiz. Bunun bütün planlamalarını yaptık. Gelen bütün vatandaşlarımız 14 gün gözlem altında tutulacak." dedi.

Koca, "Türkiye’den İran’a gitmek isteyen Türk vatandaşlarına izin vermiyoruz. Göndermiyoruz. Ama mesela Türkiye’de bulunan İranlılar ülkelerine dönmek isterlerse gidebilirler." açıklamasını yaptı.

Koca, "İran’daki salgının kontrol altına alınıp alınmadığına bakacağız. Buna göre karar vereceğiz. Boyutlarının yüksek olma ihtimali var." ifadesini kullandı.

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