Sağlık Bakanı Koca'dan bayram uyarısı: El öpmeyelim, öptürmeyelim

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı için yaptığı paylaşımda Koronavirüs tedbirleri gerekçesiyle, "El öptürmeyelim, öpmeyelim" uyarısında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Covid-19 salgını nedeniyle tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Koca, "El öptürmeyelim, el öpmeyelim. Büyük küçük, elimizden geleni yapalım" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, Twitter iletisinde maske hatırlatmasında da bulundu.

Koca, ayrıca, "Ülkemize ve insanlığa hayırlar getirmesini, kardeşlik duygularımızı güçlendirmesini dilediğimiz Kurban Bayramımız mübarek olsun. Önümüzdeki günlerin huzurlu ve sağlıklı olması için salgın hastalığa karşı alınması gereken tedbirleri alalım. Bayramı izleyen günlerimiz de iyi olsun" diye yazdı.