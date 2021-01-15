Sağlık Bakanı Koca’dan aşı olacağını açıklayan parti liderlerine teşekkür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs aşısı olma çağrısında bulunduğu siyasi parti liderlerine kişisel sosyal medya hesabından isim isim teşekkür etti.

Bakan Koca, sırasını bekleyerek aşıyı olacağını belirten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için, “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na aşı programına destek için yaptıkları açıklama ve aşı olacaklarını beyan etmeleri sebebiyle çok teşekkür ederim. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız” dedi.

Koca, İyi Parti lideri Meral Akşener’in de aşı olduğuna ilişkin sosyal medya paylaşımını alıntılarak, “Sayın Meral Akşener Hanımefendi’ye aşı davetimizi kabul ederek aşı olmaları vesilesi ile çok teşekkür ediyorum. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız” ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, MHP lideri Devlet Bahçeli’ye de, “Sayın Devlet Bahçeli’ye devlet politikaları söz konusu olduğunda gösterdiği hassasiyetin bir parçası olarak aşı programına olan destek ve katkıları sebebiyle çok teşekkür ederim” dedi.