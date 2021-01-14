Sağlık Bakanı Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı: Milletimize hayırlı uğurlu olsun

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, devlet büyüklerinin aşı kampanyasına katılımını, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk aşıyı olarak başlattığını belirterek, "Milletimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.



Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafına yer vererek, "Bilim Kurulu Üyelerimizin önerisi ile Devlet büyüklerinin aşı kampanyasına katılımını Sayın Cumhurbaşkanımız kendisi ilk aşıyı olarak başlattı. Milletimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

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