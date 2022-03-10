Sağlık Bakanı Koca: Bugün sağlıkçıların size ihtiyacı var, hakkımızı hukukumuzu lütfen koruyun

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkta şiddet suçlarına karşı artık ne yapılması gerektiğinin bilindiğini belirterek “Sağlığa, sağlık hizmetine hepimizin ihtiyacı var. Bugün ise sağlıkçıların size ihtiyacı var. Hakkımızı hukukumuzu lütfen koruyun" dedi.

Bakan Koca, Sağlık Çalışanlarının Hukuken Korunması Sempozyumu'na katıldı. Burada yaptığı konuşmada sağlık çalışanlarına yönelik şiddete dikkat çeken Koca, konuya ilişkin çalışmalar için Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a teşekkür etti.

Koca, "Bugün konulan kural haddi aşana haddini bildirmiyor. Yasanın huzuruna giden olayları azaltmak için çalışıyoruz. Fakat had bildirir bir gerçek olmadan arkadaşlarımızın imdat çığlıkları, beyaz kod panikleri hiçbirimize huzur vermez" dedi.

Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Sağlıkta şiddet suçlarına karşı artık ne yapmamız gerektiğini bildiğimizi düşünüyorum. Sağlığa, sağlık hizmetine hepimizin ihtiyacı var. Bugün ise sağlıkçıların size ihtiyacı var. Hakkımızı hukukumuzu lütfen koruyun"