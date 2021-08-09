Sağlık Bakanı Koca: Ankara, Covid-19’a karşı %75’i aşan aşılanma oranıyla artık düşük riskli iller arasında

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılamada illerin durumunu paylaştı.
Bakan Koca, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:
"Hakkâri, aşılanma oranıyla Covid-19’a karşı güçlü 13 il arasında. Oranın düşük olduğu Iğdır, Ağrı, Muş, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Hakkâri’nin aşı kararını, aşılanma hızını örnek almalı. Van’la Şırnak’tan %75’imiz aşılandık haberini bekliyoruz.
ANKARA, Covid-19’a karşı %75’i aşan aşılanma oranıyla artık düşük riskli İller arasında. Haritamızdaki yeni rengi Mavi. Bolu, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray ve Konya, başkentin aşı olma kararıyla kararı uygulama hızını örnek almalı."