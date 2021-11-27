Sağlık Bakanı Koca: Almanya salgında zor günler geçiriyor; hasta vatandaşlarımız için sorumluluk almaya hazırız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Almanya'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında yaşanan vaka artışına ilişkin açıklama yaparken, "İnsanımıza ve insanlığa karşı görevlerimiz var. Hasta vatandaşlarımız için sorumluluk almaya hazırız" dedi.

Bakan Koca, 3,5 milyon Türk vatandaşının yaşadığı Almanya'nın Koronavirüs salgınında zor günlerden geçtiğini belirtti. Koca, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"3,5 Milyon vatandaşımızın yaşadığı 84 Milyon nüfuslu Almanya salgında zor günler geçiriyor. Dün 72.159 ile en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı, 374 kişi hayatını kaybetti. İnsanımıza ve insanlığa karşı görevlerimiz var. Hasta vatandaşlarımız için sorumluluk almaya hazırız."