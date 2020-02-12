Sağlık Bakanı Koca: 8 bin 844 sözleşmeli sağlık personeli alınacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 8 bin 844 sözleşmeli sağlık personeli alınacak" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 8 bin 844 sözleşmeli sağlık personelinin alınacağını duyurdu.

Sözleşmeli sağlık personeli alımını Twitter üzerinden duyuran Koca şöyle dedi:

"Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 8 bin 844 sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz."