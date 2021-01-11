Sağlık Bakanı Koca, 1295 soru önergesinden 79’una cevap verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de resmi olarak açıklanan ilk Koronavirüs vakasının tarihi olan 11 Mart 2020 tarihinden bu yana kendisine yöneltilen bin 94 soru önergesini yanıtsız bıraktı. Koca’nın yanıt verdiği soru önergesi sayısı ise 79’da kaldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) kayıtlarına göre, TBMM Başkanlığı’na Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle toplam 'bin 295' soru önergesi verildi. Bakan Koca da tam 'bin 94' soru önergesini yanıtsız bıraktı ve sadece 12 soru önergesine yasal sürede cevap verdi.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Koca, 67 soru önergesini de yasal süresi geçtikten sonra yanıtladı. TBMM Kayıtlarına göre, Koca’nın yanıtlaması istemiyle verilen 114 soru önergesi işlemde, yedi soru önergesi imzada ve bir soru önergesi de geri alındı.

"Soru önergelerine yanıt vermemek suçtur"

“Bu durum sadece Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya özgü bir durum değil. Soru önergelerine yanıt vermemek suçtur ama bu iktidarın umurunda değil” diyen CHP Ankara Milletvekili Dr. Servet Ünsal yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Çok can alıcı soru önergeleri verdik ama hiç ciddiye alınmadı. 27. Yasama Dönemi’nde yani son iki buçuk yılda 100 binin üzerinde yazılı soru önergesi verildi ama bunun sadece 6-7 bini yanıtlandı.”

“Sağlık Bakanı Koca’nın yanıt verdiği bazı soru önergelerinde de ‘Şu bakanlığa sorun’ deniyor ama bu cevapla da soru önergesine yanıt vermiş sayılıyor. Halbuki bu bizim sorduğumuz sorunun yanıtı değil. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Parlamentoyu ve milletvekillerini ciddiye almayın diyor. Bakanlar da böyle hareket ediyor.”