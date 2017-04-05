Sağlık Bakanı: İlk bulgular kimyasal saldırıyı işaret ediyor

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Suriye İdlib'e yönelik düzenlenen hava saldırısında sonra Türkiye'ye getirilen yaralılardaki bulguların kimyasal saldırıyı gösterdiğini söyledi.
Bakan Akdağ, ayrıca Gaziantep'e 32 kadar yaralının getirildiğini bildirdi.
Ne olmuştu?
Suriye'de muhaliflerin kontrolü elinde bulundurduğu İdlib'in 50 kilometre güneyinde yer alan Han Şeyhun kasabasına düzenlenen hava saldırısında aralarında çocuklarında da bulunduğu en az 58 kişi hayatını kaybetmiş, 200'e yakın kişi yaralanmıştı.