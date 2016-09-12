Sağlık Bakanı: Henüz açığa almadığımız 3 bine yakın incelemeleri devam eden bir grup var

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, sağlık personeli alımlarına ilişkin ilk atamanın eylül ayı içerisinde yapılacağını belirterek, "6 bine yakını hemen ilan ediyoruz, 6 bine yakın da yılın sonuna kadar atamayı planlıyoruz. Bu yıl sonuna kadar, 15 bini geçecek bir alım yapacağız" dedi. Akdağ, "4 bin kişilik bir grubun incelemeleri devam ediyor. Bunun dışında da henüz açığa almadığımız 3 bine yakın da incelemeleri devam eden bir grup var" diye konuştu.

Çeşitli alanlarda sağlık çalışanı alımı yapacaklarını belirten Akdağ, "En çok hemşire alımı yapıyoruz ancak bunun yanında ebe, fizyoterapist, psikolog ve teknisyen alımı da yapacağız." dedi.

Ekim ve aralık aylarında ise 2 bin 600 doktor alınacağını ifade eden Akdağ, 2 bin kişilik ilave kadro için de Maliye Bakanlığı'na yazı yazdıklarını söyledi. Akdağ, "6 bine yakını hemen ilan ediyoruz, 6 bine yakın da yılın sonuna kadar atamayı planlıyoruz. Bu yıl sonuna kadar 15 bini geçecek bir alım yapacağız" diye konuştu.

"Açığa almadığımız 3 bin kişi var"

Darbe girişimine ilişkin, kamuda görevden almalarla ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Akdağ, açığa alınan sağlık personelinin bir kısmının ihracının Kanun Hükmünde Kararname ile yapıldığını anımsattı.

Açığa alınan personelle ilgili yapılan araştırmalar sonucunda ise bir kısmının görevine iade edildiğini dile getiren Akdağ, şöyle konuştu:

"4 bin kişilik bir grubun incelemeleri devam ediyor. Bunun dışında da henüz açığa almadığımız 3 bine yakın da incelemeleri devam eden bir grup var. Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi, bu işin ne kadar zor olduğunu biliyorduk, gördük ve yaşadık. Terör örgütünün bu çetenin elemanlarını kamudan, Sağlık Bakanlığından uzaklaştırmaya gayret ediyoruz.

"Bu listelerin içine masumların da girmemesi lazım. Teraziyi çok iyi dengelemek gerekiyor. Bütün bu malumatlara göre o kararnamelere konuyor. Bizim gözlemimiz doğrusu şu, bazı kurumlara özellikle yoğunlaştıkları kadar sağlığa yoğunlaşmamış gözüküyorlar. Bir yargı, bir silahlı kuvvetler, eğitim ve polise kıyasla sağlıkta bu kadar yoğunlaşmamız görünüyorlar. Bizim ilk değerlendirmelerimiz böyle ama çalışmalarımız da devam ediyor."