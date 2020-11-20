Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Önce kendim aşı yaptırırım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Dünyada erken dönemde çıkan ve güvenebilir olduğumuz aşıyı vatandaşlarımıza, önce kendimden başlamak üzere yapmak istiyoruz” dedi.

Hürriyet’ten Meltem Özgenç’in haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2021 yılı Plan Bütçe Komisyonu görüşmelerinde vekillerin sorularını yanıtladı. Koca, özetle şunları söyledi:

Bakan Koca’dan grip aşısı açıklaması

“Parası olanlar almasın diye eczanelerde sattırmadım. Grip aşısını bu yıl 2.3 milyona çıkardık. Şu ana kadar en risklilerden başlayıp 600 bin kişiye yapıldı.

Pfizer açıklaması: Ruhsat alınca ocak ayından itibaren Türkiye’ye verebileceği rakam 1 milyon

Yurt dışında Faz 3 aşamasına gelen, yakında ruhsatlanabilecek aşılar var. İki tane aşı yani Pfizer’in ve Çin Sinovac’ın aşısı. Bu ikisinin Faz 3’ü üniversitelerimizde devam ediyor ve şu ana kadar herhangi bir sorun yaşanmadı. Antikor oluşuyor. Ayrıca Rus aşısı var. Pfizer’in aşısının aralık ayında olma ihtimali Sayın Uğur Hoca’nın (Uğur Şahin) söylemiyle çok zayıf görünüyor, en erken 15 Aralık’tan sonra ruhsat alınabilir. Ruhsat alınca ocak ayından itibaren Türkiye’ye verebileceği rakam 1 milyon.

“Aralıkta en az 10 milyon gibi bir aşıyı alabilir olacağız”

Yıl içinde 25 milyona kadar olabilirliği şeklinde. Diğer aşı Çin aşısı. Aralıkta en az 10 milyon gibi bir aşıyı alabilir olacağız, bu sayıyı arttırmak istiyoruz. Bununla ilgili de bir iki gün içerisinde sözleşme imzalanır olacak. Dünyada erken dönemde güvenebilir olduğumuz çıkan aşıyı vatandaşımıza, önce kendimden başlamak üzere yapmak istiyoruz. Bunun için de yoğun bir çaba içindeyiz, emin olun.