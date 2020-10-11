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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Eski İstanbul il sağlık müdürü Dr. Mehmet Bakar hayatını kaybetti

11 Ekim 2020 15:09

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kişisel sosyal medya hesabı Twitter'dan eski İstanbul il sağlık müdürlerinden Dr. Mehmet Bakar'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dr. Mehmet Bakar'ın vefat haberini sosyal medyadan yaptığı bir açıklamayla duyurdu. Bakan Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul il sağlık eski müdürlerinden, bakanlığımız emekli müsteşar yardımcısı Dr. Mehmet Bakar, tedavi gördüğü Bakırköy Eğitim Araştırma Hastanesinde vefat etti. Tıp camiasının saygı ve sevgisini kazanmış ağabeyimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum."

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