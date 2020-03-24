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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Çin'den ilaç getirileceğini açıklamıştı; İlaçlar 40 şehre dağıtıldı

24 Mart 2020 16:25

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yeni tip Koronavirüs tedavisinde yoğun bakım süresini azalttığı belirtilen ilacın Türkiye'ye ulaşarak 40 şehre dağıtıldığı belirtildi. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yeni tip Koronavirüs hakkında gelişmeleri aktardığı Çin'den yoğun bakımda tedavi süresini kısalttığı belirtilen ilacın alındığını açıklamıştı.

Bakan Koca, yoğun bakımlarda kullanılmaya başlanan ilacın etkinliğinin önümüzdeki günlerde netleşeceğini söyledi. Ankara’ya ulaşan ilaçlar, gece saatlerinde ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı. İlaçların dağıtımı 8 saat sürdü.

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