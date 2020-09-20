Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın pozitif ve karantinadaki hastaların bilgilerinin kendileriyle paylaşılması talebine yanıt verdi. Yavaş2a teşekkür eden Bakan Koca, "Covid pozitif ve şüpheliler HES Uygulamasına kayıtlıdır; bilgiler, talep eden kurumların entegrasyonuna açık" dedi.

Bakan Koca, Koronavirüs salgınıyla mücadelede birlik mesajı verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, kişisel sosyal medya hesabından, Bakan Koca'nın, "Testi pozitif çıkan kişileri evine araçla bırakıyoruz. Temaslıların taramasını 15 saat içinde yapıyoruz. İzole edilen taşıyıcıyı arıyor, semptom gelişmişse 112 Acille hastaneye getiriyoruz. Bu sistem tüm illerde uygulanıyor. Dünyada böyle bir uygulama söz konusu değil" ifadelerine karşılık, şu talepte bulunmuştu:

"Covid-19'a bağlı ihlalleri önlemek adına pozitif ve karantinadaki hastaların Belediyemizle paylaşılması durumunda EGO Genel Müdürlüğümüz veri tabanı aracılığıyla toplu ulaşımı kullanmalarının önüne geçebilir, salgınla mücadelemize farklı bir boyut kazandırabiliriz."

Bakan Koca, Yavaş'a şöyle yanıt verdi:

"Teşekkür ederim. Covid pozitif ve şüpheliler HES Uygulamasına kayıtlıdır; bilgiler, talep eden kurumların entegrasyonuna açık. Sistem, istenirse şehir içi toplu taşımada da riski önlemeye elverişli. Devlet teamülü görünürlüğe feda edilmemeli. Mücadele birlikte mümkün."