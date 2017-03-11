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Sağlık Bakanı: Erbakan mezardan çıksa Saadet Partilileri tekme tokat döver

"Erbakan'ın kemikleri sızlamıştır"

11 Mart 2017 15:58

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP'nin kurucu kadrolarının içinde yetiştiği Milli Görüş çizgisinin siyasi örgütlenmesi Saadet Partisi'ni eleştirerek "Erbakan mezardan çıksa Saadet Partilileri tekme tokat döver" dedi.

Referandum çalışmaları kapsamında Erzurum'un Narman, Uzundere ve Tortum ilçelerindeki temaslarının ardından beraberindekilerle karayoluyla kent merkezine gelen Akdağ, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Memur-Sen'e Davet, Tercih Evet Konferansı"nda partilileri ile buluştu.

Bakan Akdağ yaptığı konuşmada, "Hepiniz takip ettiniz. Böylesi bir cehalet, böylesi bir fecaat... Türkiye'de 'hayır' korosunun önüne düşmüş, milletin bu referandumda 'evet' demesine mani olmaya çalışıyor. Bu mesele, meselelerden bir mesele değil. Bu mesele göz bebeğimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın meselesi değil. Bu mesele yolların kralı Başbakanımız Binali Yıldırım'ın da meselesi değil. Bu mesele işin bir millet meselesi olduğunu fark edip gelip bir diyalogla referandum paketini AK Parti-MHP çalışmasıyla milletin önüne gelmesine vesile olan Devlet Bahçeli'nin de meselesi değil. Bu mesele burada size bu konuşmayı yapan Recep Akdağ'ın meselesi değil. Bu mesele milletin meselesi olduğu içindir ki önemli diyoruz. 'Tarihin önemli bir dönemecindeyiz' diyoruz." dedi.

 

"Erbakan mezardan çıksa..."

 

Akdağ, halk oylamasına işaret ederek Saadet Partisi yöneticilerinin de CHP ile aynı safa geçtiğini iddia ederek, "Rahmetli Necmettin Erbakan mezardan çıksa, Saadet Partilileri tekme tokat döver, kemikleri sızlamıştır." diye konuştu.

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