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Sağlık Bakanı: Deniz Baykal'ın durumu ciddiyetini koruyor

"Durumu inşallah daha olumlu istikamette gelişecek"

20 Ekim 2017 17:29

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin olarak açıklama yaptı. Demircan, "Durumu şu anda ciddiyetini koruyor. Kötüleşme yok. İnşallah daha olumlu istikamette gelişecek" dedi.

Geçen pazartesi günü yüksek ateş ve solunum sıkıntısı nedeniyle Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi'nde tedavi altına alınan Baykal, burada üç operasyon geçirmişti. 

Ahmet Demircan, şunları kaydetti:

"Durumunu sürekli takip ediyoruz. Rektörün son gönderdiği mesaja göre şu anda ciddiyetini koruyor. Kötüleşme yok. İnşallah daha olumlu istikamette gelişecek. Uyutma devam ediyor. Beyin dinlendiriliyor. Bu, tedavi amaçlı, beynin yorulmaması, ödemin gerilemesi için. Sayın Baykal'ın tedavisi Türkiye'nin en yetkili hekimleri tarafından takip ediliyor. Biz de takip ediyoruz."

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