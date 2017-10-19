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Sağlık Bakanı Demircan'dan Deniz Baykal açıklaması

Baykal, bugün (19 Ekim 2017) 08.45'de tomografiye girdi

19 Ekim 2017 16:12

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın sağlık durumu ile ilgili bilgi verdi. Gelişmelerin olumlu yönde seyrettiğini, ancak şu an için özel bir değişiklik olmadığını vurgulayan Bakan Demircan, "Deniz Baykal'ın sağlığıyla ilgili gelişmeler olumlu, olumsuz değişiklik yok" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın yoğun bakımdaki tedavisi 4'üncü gününde devam ediyor. Geçen pazartesi günü yüksek ateş ve solunum sıkıntısı nedeniyle sabahın erken saatlerinde Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi'nde tedaviye alınan Baykal'ın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Beyine giden ana damarlarından birinde tıkanıklık olduğu belirlenen ve 4 günde 3 kez ameliyat edilen Baykal, ilk operasyondan sonraki 72 saatlik kritik dönemi atlattı. Tedavisine uyutularak devam edilen Baykal, bugün saat 08.45'de tomografiye girdi. Tomografi sonuçlarının bir önceki güne göre daha iyi olduğu öğrenilirken, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş'in saat 12.45'te doktorlarla değerlendirme toplantısı yaparak tomografi sonuçlarını değerlendireceği ve ardından Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri kamuoyu ile paylaşacağı ifade edildi.

Bu arada sabah saatlerinden bu yana hastaneye ziyaretler devam ediyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül hastaneye gelerek Baykal'ın ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulunduktan sonra doktorlarından bilgi aldı.

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