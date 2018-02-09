Sağlık Bakanı Demircan: Sigara paketlerine 'tek tip' uygulaması geliyor

Antalya'da düzenlenen ve basına kapalı gerçekleştirilen 'Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı' programının ardından gazetecilere açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Sigara paketlerinde 'tek tip' uygulamasına gidileceğini duyurarak, "Önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız. Paketler, reklam unsuru oluşturmamalı, kolay ulaşılmamalı. Kullananların aklına düşmemesi için her türlü tedbiri alacağız" dedi.

Sigara paketleri için 'tek tip' uygulaması getirileceğini ve buna yönelik çalışma yapıldığını açıklayan Demircan, "Önümüzdeki günlerde onu kamuoyuyla paylaşacağız. Paketler reklam unsuru oluşturmamalı. Kolay ulaşılmamalı, insanlarda bu işi alma ihtiyacı doğuracak, o kullananların aklına düşürmemeli. Bunun için her türlü tedbiri almalıyız. Alo 172 hattımız sigarayı bırakma noktasında hizmet veriyor ve 'Ben sigarayı bırakmak istiyorum' diyerek bu hatta müracaat edebilirler. Onlara her türlü destek sağlanır. Sigarayla mücadele noktasında hakikaten toplum olarak ısrarcı olalım" diye konuştu.

"Hastanelerdeki acillerle ilgili yenilikler yaptık"

En son acil hizmetlerinde yenilikler yaptıklarına dikkati çeken Demircan, şöyle devam etti:

"Acille ilgili temel bakış açımız, vatandaşımız kendisini acil hissediyorsa o acilden girer, kendisinin tüm sıkıntıları biz hekimler tarafından elden geçirilir, gerekli tedavisi yapılır. Bunun için yapmamız gereken birtakım yenilikler vardı, bu yenilikleri yaptık. Hangi hastanelerimiz acil sayısı bakımından yoğun işliyor ona baktık. Türkiye'de 63 hastanemizin yoğun işlemekte olduğunu, acil müracaat sayısının 500'ün, binin üzerinde olduğunu değerlendirdik. Bu hastanelerdeki acil müracaat eden hastalarımız için kırmızı, sarı ve yeşil alan uygulaması zaten önceden vardı. Bunu daha etkin hale getirdik."

Zaman kaybetmeden müdahale edilmesi gereken hastaları kırmızı alana yönlendirilerek, kaydı bile daha yapılmadan bileklik takılarak müdahaleye geçildiğini ifade eden Demircan, sarı alana yönlendirilenlerin de fazla zaman kaybetmeden müdahale edildiğini dile getirdi. Demircan, daha fazla zaman bekleyebilecek hastaların yeşil alana ayrıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Hastalar yoğun bakımda fazla tutuluyor"

Yeni acil servis düzenlemesi: Paran yoksa 24 saatin var

"Bu yeşil alana ayrılan hastaların sayısı acil müracaat eden hastaların içinde yüzde 70'ler dolayında devam ediyordu. Bu hastalarımız birikime neden oluyordu. Biz bunu eritmek için gündüz yapılan poliklinik mesaisinin dışında saat 16.00-23.00'e kadar mesai kaydırması yaparak bu hastanelerde, yeni poliklinikler açtık. Yeşil alan hastalarımız da orada muayeneler, tetkikler, tedavileri planlanıyor. Bu şekilde hem hastalar çok beklemiyor, hem de acillerde yığılma olmuyor. Sadece bu mesai kaydırmasıyla acillerimizin sorunlarını çözmeyi düşünmüyoruz. Acillerimizin mekan sorunlarını da çözmek için girişimler başlattık."

Hastanelerin yoğun bakım yataklarının sayı olarak Avrupa ortalamasında iyi yerde olduklarına dikkati çeken Demircan, yoğun bakım yataklarının sayısının yeterli ancak hastaların yoğun bakımda fazla tutulduğu için yatakları boş bulmada sıkıntı yaşadıklarını, bunu da düzenlediklerini aktardı.

"Afrin'de sağlık konusunda noksanımız yok"

Demircan, 'Terörle mücadeleden doğabilecek bir göç dalgası düşünülüyor mu?' sorusuna, "Şu an için öyle bir şey yok. Orada terörle mücadeleye katılan kahraman askerlerimizin sağlık ihtiyaçlarını verme noktasında hiçbir noksanımız yok. Fevkalade güzel, tıkır tıkır işleyen sistemimiz var. Sevklerden ilk müdahalelere hastanelerdeki bakımlara varıncaya kadar bölgeye tamamen uzman kadrolarımız takviye edildi. Ankara'dan, İstanbul'dan alanında uzman profesör, doçent düzeyinde hocalarımız hizmet veriyorlar. UMKE, özellikle çok başarılı hizmet veriyor. Onları da ziyarettik, şu an sorun yok, olmayacak da inşallah" karşılığını verdi.

"Üniversitelerimizin ödeme zorluğu devam ediyor"

Üniversite hastanelerinin ödeme zorluklarını hükümet olarak bildiklerini kaydeden Demircan, "Bu konuda üniversitelerle ve YÖK ile çalışmalar sürüyor. Elbette bir şekilde bu çözülecek. Ama şu anda üniversitelerimizdeki bu ödeme zorluğu devam ediyor. Bunu beraber çözeceğiz, üniversitelerle birlikte. Üniversiteler bizim göz bebeğimiz, yetiştiğimiz yerler. Onların sorunları bizim sorunlarımız" dedi.