SAĞLIK BAKANI DEMİRCAN, NAİM SÜLEYMANOĞLU'NU ZİYARET ETTİ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL DHA

Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan, Dünya, Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonu halterci Naim Süleymanoğlu\'nu tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Demircan, \"22 gün önce karaciğer nakli amelyatı yapıldı kendisine. Ameliyat sonrası karaciğerinde bir problem olmadığını gördük. Diğer tedavileri için belli bir süre daha uyutuluyor. Beyninde gelişen ufak bir sıkıntıyı çözmek üzere bu tedaviyi alıyor. Cerrahi bir gereksinimi yok, tıbbi bakım yapılıyor. Naim Bey inşaallah bunların üstesinden gelecek ve önümüzdeki günlerde tabuercu olacak\" diye konuştu. Bakan Demircan\'ın ardından Memorial Ataşehir Hastanesi Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. K. Yalçın Polat da Süleymanoğlu\'nun durumuna ilişkin bir çaıklama yaptı.

Görüntü dökümü:

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-Bakan Demircan\'ın açıklaması

-Polat\'ın açıklaması

-Genel ve detaylar